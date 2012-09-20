Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal: Zehir bulunsa da sonuç çıkmayacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümüyle ilgili iddialar üzerine soruşturma yürüttüğü 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılarak inceleme yapılmasına karar vermesinin ardından aileden itiraz geldi. Mezarın açılmaması için itiraz dilekçesi veren Turgut Özal'ın oğlu Efe, "Farz edin ki bir zehir bulundu, bulunan zehirden kaynaklı da bir yere varılamayacak" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar vermesinin ardından aileden itiraz geldi.

Mezarın açılmaması için itiraz dilekçesi veren Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak Can Okanar’ın sorularını yanıtladı.

Mezarın açılmasının kendi inanç ve ilkelerine ters geldiğini dile getiren Özal, annesi ve ağabeyinin de bundan rahatsızlık duyduklarını belirtti. Mezar açılsa, bir şey bulunsa dahi şüphelerin yok olmayacağını söyleyen Efe Özal, kesinlikle bir ihmal olduğunu da ifade etti.

'Mezarın açılması, inancıma ve ilkenme ters geliyor'

Efe Özal, mezarın açılmasına karşı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Benim itirazım çok basit ve temel bir içgüdü ile gelmiş bir itirazdır. İnancıma, bizim örf adetlerimize göre mezarın açılması, vefat edilmiş birisinin rahatsız edilmesi benim tüm temel ilkelerime ve inancıma çok ters geliyor. Hiç birimiz anne babamızın, yakınımızın mezarının açılmasını, rahatsız edilmesini istemeyiz. Bundan dolayı itirazımı yaptım. Ayrıca, burada yapılacak herhangi bir çalışmanın da bir fayda getireceğine çok inanmıyorum. Onun ötesinde vicdanen çok rahatsızlık çekiyorum. Hiç kimse böyle bir şey yaşamak istemez. Tamamen bundan dolayı itiraz ettim."

'Annem ve ağabeyim de açılmasın istiyor'

Efe Özal, annesi Semra Özal ve ağabeyi Ahmet Özal'ın da mezarın açılmasından dolayı rahatısız olduğunu söyleyerek, "Annemin ve ağabeyim de açılmasından rahatsızlık duyduklarını biliyorum, ama bu konuda itiraz edip etmeyeceklerini bilmiyorum. Ben kendilerine itiraz ettiğimi söyledim, açılmasından rahatsızlık duyduklarını da biliyorum. Ama bu konuda bir itirazları olur mu, olmaz mı açıkçası bilmiyorum" diye konuştu" dedi.

'Şüphe kimsenin kafasından çıkmayacak'

Efe Özal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm haber kanallarında son birkaç gündür çeşitli uzmanlar çıkıyor. Benim uzmanlık konum da değil, herkes farklı şeyler söylüyor. Bir şey bulunabilir ya da bir şey çıkmayabilir. Düz mantıkla baktığım vakit, hiçbir şey çıkmadı, şüphe hiçbir zaman insanların kafasından silinmeyecek. Bulunduğu vakit de, farz edin ki bir zehir bulundu, bulunan zehirden kaynaklı da bir yere varılamayacak. Sonuçta burada bir soruşturmada da yapılacaksa başka deliller, insanlarla konuşmalar veya başka şeylerle gidilmesi lazım. Her şeyin ötesinde hiç birimizin vicdani olarak böyle bir şeyi isteyeceğimizi zannetmiyorum. Savcılığın da durumunu anlayabiliyorum. Ben böyle bir itirazda bulunmasaydım kendimi çok rahatsız hissederdim."

'Bende de şüphe var, ihmal olduğu kesin'

"Bende ve toplumun birçok kesiminde bir şüphe var. Bununla ilgili çok ciddi incelemeler de yapıldı. İncelemenin çok detayını bilmiyorum ama bende de bir şüphe var. Şüphenin ötesinde, bir ihmalin olduğundan kesinlikle eminim. O günkü koşulları, o günkü olayları yaşadığımdan da biliyorum, ihmal kesin var. Onun dışında başka bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Ama şüpheniz var mı derseniz, her zaman şüphe var. Ama ihmalin olduğu kesin. Onu söyleyebilirim."