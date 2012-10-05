Turgut Özal'ın naaşı tekrar defnedildi

Adli Tıp Kurumu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı üzerindeki incelemelerini tamamladı. Özal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Topkapı'daki Anıt Mezara defnedildi. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, "Saç telinden daha fazlası açılan mezarda bulundu" dedi. Özal ailesinin isteği üzerine eskiden olduğu gibi mermer lahit yerine sade ve üzeri toprakla örtülü bir mezar yapılacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında mezarından çıkarılan Özal'ın cenazesi, saat 09.40 sıralarında Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Topkapı'daki Anıt Mezara defnedildi.

Adli Tıp Kurumu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Ekim'de mezarından çıkarılan 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın cenazesi üzerindeki işlemlerini tamamladı.

İki gün boyunca Özal'ın cenazesinden toksikolojik ve kimyasal incelemeler için örnekler alan Adli Tıp Kurumu sabah saatlerinde Özal naaşını teslim etti.

Özal'ın naaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait cenaze aracıyla polis eskortu eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan Topkapı'daki anıt mezara getirildi.

Turgut Özal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınarak anıt mezara kadar taşındı.

Özal ailesinin de katıldığı cenaze töreniyle Turgut Özal, 19 sene sonra tekrar toprağa verildi.

Ahmet Özal: Saç telinden daha fazlası bulundu

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, "Saç telinden daha fazlası açılan mezarda bulundu" dedi.

Düzenlenecek tören öncesi Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Anıt Mezar'da açıklama yaptı ve mezarın açılmasına ilişkin kararı ailenin değil devletin aldığını söyledi.

Özel odada tutuldu

Kurum, iki gün boyunca Özal'ın cenazesinden toksikolojik ve kimyasal incelemeler için örnekler aldı. Bu süre zarfında Özal'ın cenazesi, sadece 5 kişinin girebildiği özel bir odada tutuldu. Adli Tıp Kurumu, bugün Özal'ın naaşını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edecek.

Turgut Özal'ın naaşı, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait cenaze arabasıyla Topkapı'ya getirilecek. Özal, Topkapı'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinin nezaretinde İstanbul Valiliği'nin düzenleyeceği dini törenle mezarına konulacak. İstanbul Müftülüğü'nden bir görevlinin de hazır bulunacağı törene, Özal ailesinin yanı sıra vatandaşlar da katılabilecek.

Mermer lahit yerine sade mezar

Özal'ın mezarının üzerine daha önceden olduğu gibi mermer lahit yapılmayacağı, ailesinin isteği doğrultusunda, ''dini ve örfi geleneklere uygun olarak'' sade ve üzeri toprakla örtülü bir mezar yapılacağı belirtildi.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün de mezarın içinde tespit edilen suyu tahliye ettiği, su nedeniyle çürüyen tahtaları yenilediği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu, Turgut Özal'ın cenazesinden, mezar toprağından, mezarın içindeki sudan ve mezarlığın değişik yerlerinden aldığı örnekler üzerindeki incelemesinin sonuçlarını, en az iki ay içinde rapor halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunacak.