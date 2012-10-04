Turgut Özal'ın naaşı neden çürümedi?

Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın naaşının çürümediği ortaya çıktı. Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Dolayısıyla merhum Cumhurbaşkanı'nın naaşının büyük bir kısmının bütünlüğünü koruması, çürümemesi, bedenin böceklerin vücuda ulaşmadan önce, bir mum tabakasıyla korunmuş olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ahmet Özal ve naaşla ilgili bilgi sahibi olanların yaptıkları açıklamalar doğrultusunda Turgut Özal’ın iç organlarına kadar özellikle belden yukarısının vücut bütünlüğünün korunduğu anlaşılıyor.

Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy khaber.com.tr'ye yaptığı ilk açıklamada çürümeyi yağların ve suyun önlediğini söylemişti.

Ancak naaş hakkındaki soru işaretlerinin devam etmesi üzerine Atasoy çok daha önemli bir bilgiyi paylaştı. Atasoy bu defa Özal’ın naaşının çürümeyen bölümüne canlı organizmaların neden ulaşamadığını açıkladı.

Prof. Dr. Sevil Atasoy konu hakkında görüşlerini khaber.com.tr'ye anlattı. Atasoy şöyle konuştu:



Olağanüstü şartlar biraraya gelmiş



Bu olağanüstü, ender karşılaşılan ve bir nevi mumyalaşma olan sabunlaşma süreci ( adiposer oluşumu) ancak pek çok doğal faktörün biraraya gelmesiyle mümkündür. Naaşın sadece oksijensiz ortamda ya da suyun içinde kalması hatta bedenin yağ oranının yüksekliği dahi tek başına bir anlam ifade etmez.

Defnin uygun mevsimde, çevrenin belli bir sıcaklıkta belli bir pH derecesinde (hafif alkali) belli bir derinlikte olması gerektiği gibi, naaşın içerden ya da dışarıdan zarar verici hiçbir canlı organizmayla karşılaşmamış olması gerekir.



Bedeni hızla koruyucu tabakayla örtülmüş



Sabunlaşmanın definden ne kadar sonra başladığı bilinemez. Çünkü hemen birkaç saat sonra bu koruyucu tabakanın oluştuğu ya da ancak 6 ay sonra tamamlandığını gösterir olgular mevcuttur. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın görgü tanıkları tarafından açıklanan ilk gözlemlerine göre olayı değerlendirdiğimizde , bedenini hızla koruyucu bir mum tabakasının örtmeye başladığını söylemek mümkün.



Böcekler zarar verememiş



Normal şartlarda toprak altı canlıları hızla bedenden besin kaynağı olarak yararlanmaya başladıkları gibi beden içindeki bakteriler de yıkıma yol açar. Halbuki sabunlaşma olduğu takdirde iç organlara kadar vücut bütünlüğü korunur. İrili ufaklı çeşitli canlı organizmalar Turgut Özal’ın bedenine içeriden dışarıdan zarar vermiş olsaydı sabunlaşma mümkün olamazdı.



Muciza gerçekleşmiş



Özetle bu olayda sabunlaşmayı sağlayan ve çürümeyi önleyen bir çok uygun parametrenin biraraya geldiğini görüyoruz. Ben bunu bir mucize olarak değerlendiriyorum. Çünkü aynı yere gömülmüş iki kişiden birinde sabunlaşma meydana geldiği halde diğerinde bunun görülmediğini de biliyoruz.



Canlı organizmalar vücuda ulaşamadan sabunlaşmaya başlamış



Dolayısıyla merhum Cumhurbaşkanı'nın naaşının büyük bir kısmının bütünlüğünü koruması, çürümemesi, bedenin böceklerin vücuda ulaşmadan önce, bir mum tabakasıyla korunmuş olmasından kaynaklanıyor.