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Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar verildi

Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklanmıştı

17 Eylül 2012 20:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümüyle ilgili iddialar üzerine soruşturma yürüttüğü 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılarak inceleme yapılmasına karar verdi.

Soruşturmayı yürüten TMK'nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, Özal'ın mezarının açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. 
 
Mezar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde açılacak. Adli Tıp Kurumu, Özal'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme yapacak.
 
 

Ailesi karşı çıkıyordu

 
Özal'ın ailesi, mezarın açılmasına karşı çıkıyordu. Başsavcılık, aileden izin alınmamasını kararlaştırdı.
 
 

DDK ölümü 'şüpheli' bulmuştu

 
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat vermişti.
 
DDK'nın ölümle ilgili 625 sayfalık raporunda, Turgut Özal’ın ölümünün 'şüpheli' olduğu belirtilerek "Ölümle ilgili bilinmezlik bugün de devam ediyor" ifadesi kullanılmıştı.
 
Kurul raporunda, Özal'ın mezarının açılarak otopsi yapılması gerektiğini kaydederek, “Köşk’te delil tespiti yapılmaması akıl tutulmasıdır” demişti.
 
DDK'nın Özal'ın ölümüyle ilgili hazırladığı raporun tamamı için tıklayın.
 

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