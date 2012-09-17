Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümüyle ilgili iddialar üzerine soruşturma yürüttüğü 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılarak inceleme yapılmasına karar verdi.

Soruşturmayı yürüten TMK'nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, Özal'ın mezarının açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı.

Mezar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde açılacak. Adli Tıp Kurumu, Özal'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme yapacak.

Ailesi karşı çıkıyordu

Özal'ın ailesi, mezarın açılmasına karşı çıkıyordu. Başsavcılık, aileden izin alınmamasını kararlaştırdı.

DDK ölümü 'şüpheli' bulmuştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iddiaların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat vermişti.

DDK'nın ölümle ilgili 625 sayfalık raporunda, Turgut Özal’ın ölümünün 'şüpheli' olduğu belirtilerek "Ölümle ilgili bilinmezlik bugün de devam ediyor" ifadesi kullanılmıştı.

Kurul raporunda, Özal'ın mezarının açılarak otopsi yapılması gerektiğini kaydederek, “Köşk’te delil tespiti yapılmaması akıl tutulmasıdır” demişti.