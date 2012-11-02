Ahmet Özal: 'Zehirlenmiş olabilir' dediler

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın otopsi raporunda zehirlenme bulgularına rastlandığı iddiasını değerlendiren Ahmet Özal, “Zehirlenme ihtimali olabileceğini söylediler. 18 yıldır bunun kavgasını veriyorum” dedi. Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce ise, "Gazetelerde bulunan maddeyi bulamadık, rapor henüz hazır değil" açıklmasında bulundu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, Bugün gazetesinin iddiasını NTV’ye değerlendirdi.

Ahmet Özal şunları söyledi:

“Bana gelen bilgi yok. Basının beni aramasından öğrendim. Adli Tıp’tan herhangi bir bilgi almadım. Adli Tıp raporu savcılığa verecektir. Zehirlenme ihtimali olabileceğini bana söylediler.

Ben 18 yıldır bunun kavgasını veriyorum. Bizi tenkit edenler oldu. Bazı anchormanlerden raporun açıklanmasının ardından özür dilemişini bekliyorum.

Cumhurbaşkanlığı’ndan istifa edip siyasete girecekti, Kürt meselesinin çözümü için çalışıyordu, Türk Cumhuriyetleriyle ciddi bir ilişkisi vardı, hepsini bir araya toplamaya çalışıyordu.

Özal’ın 1987 yılında uğradığı suikastin incelenmesini isterim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e araştırma talimatı verdiği için teşekkür ediyorum.”

Rapor henüz tamamlanmadı

Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, ölümü şüpheli bulunarak mezarı açılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la ilgili raporun tamamlanmadığını, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

'Asıl süreç şimdi başlıyor'

Özal hükümetlerinde görev yapan eski bakan Vehbi Dinçerler ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bu işte akıl tutulması var. 19 yıl beklenmemeliydi mezarının açılması için Biz bugüne kadar aklımız yok gibi davranmışız. DDK’nın raporu bu işe şüphe ışığı vurdu. 15-20 dakikada öldürür bu zehir diyorlar. Köşk’te mi öldü, dışarıda mı öldü, hastaneye gittiğinde ölmüş müydü? Zehir resepsiyon sırasında verildiyse ertesi gün öldü? Nasıl olacak? Bu şüphelerin aydınlatılması lazım. Asıl süreç şimdi başlıyor. 88 suikastı, iç ve dış güçlerin tezgahıdır. Çözümün kaynağı 88 suikastının aydınlanmasıdır.”