Sözcü yazarı Yılmaz: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün oluşturduğu cephe ile Albayrak aynı karede yer almıyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün oluşturduğu cephe ile Albayrak aynı karede yer almıyor." görüşünü savundu.

Yılmaz, "Albayrak'ı desteleyen, merkez üssü Sabah Gazetesi olan “İstanbul Grubu”na karşı Gül'ün ilk hamlesi; Ekim 2019'da Hakimler ve Savcılar (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ile Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu'nun istifasını almak oldu. Bu çatışmanın kalbinde tarikat savaşları olduğunu ileri sürenleri izlemekte de yarar olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "3 Kasım ABD seçimlerini merkeze almadan olmuyor.Türkiye'nin siyasal tarihinde darbeler ve ambargolar ile anılan bir küresel tehdit neticede… Erdoğan-Trump yakınlaşmasının mimarı Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı ve Trump'ın iş ortağı Mehmet Ali Yalçındağ'dı. Amerika'daki tüm görüşmelerde Erdoğan'a eşlik eden Albayrak ile Trump'un Danışmanı Jared Kushner'in de yer aldığı “damat” statüsü; yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden'ın 'kurumsal' çıkışlarıyla örtüşmüyor." yorumunu yaptı.

Yılmaz, "Ekonomik krizi kabullenmeyen bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın çözüm üretme kapasitesinin olmadığına ilişkin toplumda oluşan yaygın kanaat; AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın sözcülüğünde resmiyet kazandı. 18 ay önce göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, Erdoğan tarafından görevden alınmasından sonra, hangi koltuğun sarsılacağını bilmek için müneccim olmak gerekmiyordu. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden 'Cumhurbaşkanı Yönetim Sistemi'ne geçtik.Muhalefet erken seçimi dile getirmişken 'Cumhur İttifakı' yüzde 51'i bulacak adımlar atmak zorunda. Ağbal'ın atamasını, Deva Partisi bloğu ile flört girişimi diye de okumak mümkün." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti. İstifa, Albayrak'ın açıklamasından 27 saat sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Türk lirasının tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın 'görevden af talebi', Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

27 saat sonra kabul edilen istifanın ardından bakanlığa Lütfi Elvan atandı.

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