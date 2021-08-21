Sözcü yazarı Turan’dan 28 Şubat davası tepkisi: Karar kanuni olabilir ama hukuki değildir, adil denilemez!

Yargıtay’ın 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatıldı. Aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimler, haklarında çıkarılan yakalama kararıyla beraber cezaevine girmeye başladı. Sözcü yazarı Rahmi Turan kaleme aldığı bugünkü yazısında söz konusu dava kararına tepki gösterdi.

“28 Şubat dönemini mesleğim gereği yakından izlediğim için rahatlıkla söyleyebilirim ki “Hükümeti devirmeye yönelik hiçbir cebri teşebbüs olmamıştır. Zaten olsaydı, hükümet devrilirdi!” O tarihte çok kudretli olan 14 general darbe yapacak güçteydi ama yapmadı” diyen Turan şunları kaydetti:

“75 ile 82 yaşları arasındaki 14 emekli generali, ileri yaşlarına rağmen hapse atmak, onlar hakkında ‘Ölüm fermanı’ demektir. Dünyada böyle bir mahkûmiyetin örneği yoktur sanırım. Karar kanuni olabilir ama hukuki değildir. Hukuki olmayan bir karara âdil denilemez! 80 yaş üstündeki emekli generallerin hapiste ölümü beklemeye gönderilmeleri toplumun vicdanını yaralamıştır.”

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