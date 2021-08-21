28 Şubat davası | Cezaevine giren emekli Orgeneral Çetin Doğan: Hiçbir şey beni yıldıramaz, yıkamaz, bizi buraya gönderenler utansın

Yargıtay’ın 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatıldı. 14 ismin içinde yer alan 81 yaşındaki emekli orgeneral Çetin Doğan da cezaevine girdi. Çetin Doğan'ın“Ben ülkemi asla terk etmem. Yanlış bir şey de yapmadım. 28 Şubat dönemiyle ilgili attığım her imzanın arkasındayım, yine böyle bir çalışma olsa aynı imzaları atarım” sözlerini hatırlatan Nilgün Doğan, cezaevinde ziyaret ettiği eşinin mesajını şöyle aktardı:

“Hiçbir şey beni yıldıramaz, yıkamaz, bizi buraya gönderenler utansın.”

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Nilgün Doğan şunları kaydetti:

Sözün bittiği yerdeyiz. Çetin Paşa da cezaevine gitmeye hazırlıklı değildi. Çünkü daha önce 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sağlık raporlarını, gerekçeli olarak sunmuştu. Davanın iddianamesi bile halen FETÖ'den tutuklu savcı tarafından hazırlanmıştı. O davaya bakan hakimlerin bir kısmı kaçtı, bir kısmı meslekten atıldı, cezaevinde olanlar var. İnfaz kararını duyduğunda baktım, hemen valiz hazırlıyor. ‘Karar gelmiş, onlar gelmeden ben gideceğim. Siz kendinize iyi bakın' dedi. Yakın çevresini üzmemeye özen gösterirdi. Askerliğin ve karakterinin verdiği bir kuvvetli yapıya sahipti.

"Son sözü 'Biz bunu da aşacağız' oldu"

Evden ayrılırken hepimiz çok üzgündük. Ama Çetin Paşa dimdikti ve bizi ‘Lütfen üzülmeyin. Ben üzülürsem sizin üzülmenize üzülürüm. Biz bunu da aşacağız' dedi, bizi teselli etti. Tansiyonu, şekeri var. Sağlığını merak etmiyorum desem yalan olur.

Alnı açık, yüzü pak gitti. Suçu olmayan bir adamdı. ‘Çetin Paşa ne yaşıyorsun bu ülkede' diyenler oldu, Bodrum'dan kaçma imkanı vardı. ‘Vatanıma ihanet edecek tek bir adım atmayacağım bilinmesine rağmen cezaevine gönderiliyorum. Bu vatan bizim. Yapılan haksızlık bir gün ortaya çıkacaktır' dedi.

“Hiçbir şeyi helal etmiyorum”

Çetin Doğan, kolay kolay yıkılmaz. Ben kendi adıma söylüyorum, onun emekleri, hizmetleri adına söylüyorum hiçbir şeyi helal etmiyorum. Haksız, hukuksuz, sahte belgelerle yargılama yapıldı. Bu insanlara bu ceza olmaz.