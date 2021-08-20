28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir, İzmir’e sevk edildi

Eray GÖRGÜLÜ

28 Şubat davasında müebbet hapse mahkum edilen ve infaz sürecinin başlatılması nedeniyle Milas'ta gözaltına alınarak cezaevine konulan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Kendilerine gece yarısına kadar bilgi verilmediğini belirten Çevik Bir’in avukatı Ümit Kara, “Çevik Bir, demans hastası ve ilaçları yanında değil. İlaçları olmadan cezaevine kabulü yapıldı" tepkisini gösterdi.

Tutuklanarak cezaevine Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen ve saat 23.45’te İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi’ne sevki yapılan Çevik Bir’in son durumuyla ilgili T24’e bilgi veren Ümit Kara, şunları söyledi:

"Cezaevi idaresiyle yapılan görüşmede güvenlik sebebiyle Çevik Paşanın nereye nakledileceğini, orada kalıp kalmayacağını ısrarla söylemiyorlardı. Ailesine de 8 saat boyunca bilgilendirme yapılmadı. Yeni bilgi alabildik ve İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi’ne sevkinin yapıldığını öğrendik. Hükümlü emekli orgeneral Çevik Paşa, demans hastası. İhtisas muayenesi olmadan ilaç yazılıp verilmesi mümkün değil. Buna rağmen cezaevine ilaçları olmadan kabulü yapıldı.”