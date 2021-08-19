28 Şubat davasında savcılık sanık avukatlarının infaz erteleme talebini reddetti

Yargıtay’ın, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatıldı ve aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, savcılık sanık avukatlarının infaz erteleme talebini reddetti.

Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyle:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

TIKLAYIN | 28 Şubat davasında infaz süreci başlatıldı, Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 isim için yakalama kararı çıktı