28 Şubat davasında infaz süreci başlatıldı, Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 isim için yakalama kararı çıktı

T24 Ankara

Yargıtay’ın, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatıldı ve aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise Anayasa Mahkemesi’ne 84 yaşındaki müvekkilinin başvurusunu öncelikle görüşmesi için çağrı yaptı. AYM, herhangi bir karar vermezse, Doğan ve diğer emekli komutanlar cezaevine girecek. Ersöz, “Bu kararlar bize gönderilmiyor. Ankara İnfaz Savcılığı, doğrudan yakalama kararı çıkartıyor, emniyete gönderiyor. Emniyet de konutlarına giderek kararı uyguluyor. İşleyiş bu şekilde. Şu an Çetin Doğan’ın evine gelinmiş değil. Ama müşteki vekillerinden öğrendiğimize göre savcılığa dosya gönderildi ve işlemler yapıldı. AYM’den ise hiçbir karar ve bilgi gelmiş değil maalesef” dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında. darbeye teşebbüs suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 9 Temmuz 2021 tarihinde onadı. Yargıtay'ın kararı davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme de kararı, gereğinin yerine getirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu'na gönderdi. İnfaz Bürosu da 14 sanığın cezaevine konulması için işlemleri başlattı ve yakalama kararı çıkarttı.

Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyle:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, müebbet hapis verilen sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin darbe suçuna yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle cezanın bozulmasına hükmetmişti. "Gizli ittifak" suçunu işlediklerine karar verilen ancak 10 yıllık zaman aşımı süresi nedeniyle beraatine hükmedilen 12 sanığın kararı da bozulmuştu.

Doğan’dan başvuru

Bu süreçte, sanıklardan emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri'nin avukatları Anayasa Mahkemesi'ne tedbir talebiyle bireysel başvuruda bulundu. Her iki isim yaş ve sağlık durumu gerekçesiyle infazın durdurulmasını talep etti. Ancak AYM henüz bir karar vermedi.

Başvuruda, kararın sahte delillerle verildiği de öne sürüldü. Başvuruda, delil üretme sürecine iştirak ettiği şüphesi taşıyan isimlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç edildikleri de belirtildi.