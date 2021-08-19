28 Şubat davası | 14 kişi hakkında yakalama kararı; emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Çevik Bir tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen 14 emekli general, gözaltına alınmaya başladı. Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Çevik Bir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden korumaları eşliğinde çıkan Çetin Doğan, Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Adliyesine gitti. Doğan'ın korumaları eşliğinde adliyenin ön kapısından giriş yaptığı görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

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Erol Özkasnak ve Yıldırım Türker gözaltına alındı

Gazeteci Müyesser Yıldız, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 generalin alınmasına başlandığını söyledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yıldız, "İlk olarak Ankara'da olan Erol Özkasnak ve Yıldırım Türker, sivil polisler tarafından evlerinden alındı" dedi.

"Elbette bunun sonu gelecek"

Doğan, sağlık kontrolüne giderken yaptığı konuşmada, önce "Adalete teslim oluyorum” dedi. Ardından ise “Efendim sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun sonu gelecek. Ama bu sanıyoruz ki bu yüz karası bir şey. Türk Adaleti için yüz karası bir şey” ifadelerini kullandı.

"Bu karardan utanacaksınız"

Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabı üzerinden kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kararı eleştiren Ersöz, "Ne Balyoz Davası'nda ne de 28 Şubat Davası'nda yaşanan hukuksuzluklara boyun eğdi Çetin Doğan. Sağlık sorunlarına karşın infaza yönelik yakalama kararının gereği için de Bodrum Adliyesi'nde şuan. Birileri gibi kaçmadı, göçmedi! Bu karardan ileride biz değil, sizler utanacaksınız! 84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

Emekli Orgeneral Çevik Bir tutuklandı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Bir, adliyede verdiği ifadenin ardından Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün saat 15.30 sıralarında, Bodrum'un Dirmil Mahallesi, Cennetköy Sitesi'ndeki villasından korumaları ile ayrıldı. İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik Bir'in, otomobili, 17.30 sıralarında Milas ilçe merkezinde ana yolda polis tarafından durduruldu. Bir, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Bir, burada savcıya ifade verdiği ifade sonrası Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakkı Kılınç, sağlık kontrolü sonrası Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkı Kılınç işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.