T24 LogoT24 Logo
Gündem

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli generalin rütbeleri sökülecek

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan

19 Ağustos 2021 16:51

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına yazı gönderdi.

28 Şubat davası28 ŞubatÇevik BirÇetin Doğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24