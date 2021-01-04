Sözcü yazarı Doğru: Çapı yetmez, kalibresi tutmaz buldukları adamı yıllar sonra; devlet üniversitesi Boğaziçi'ne rektör seçtiler

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'den milletvekili ve belediye başkanlığı aday adaylığını koyan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını eleştirdi. Doğru, "Çapı yetmez, kalibresi tutmaz buldukları adamı yıllar sonra; devlet üniversitesi Boğaziçi'ne rektör seçtiler" görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri… Bu üniversiteye çok yüksek puan alabilen öğrenciler giriyor. Boğaziçi'nde ders veren profesörler, doçentler, öğretim üyeleri; akademi dünyasında isim yapmış, kendini ispatlamış hocalar. Böyle bir üniversiteye, öğrencilerinin ve profesörleri ile doçentlerinin bilimsel kariyerine saygı duyacağı ve bilimsel kalibresini sadece Türkiye'de değil, dünyada ispatlamış, makaleleri, kitapları olan, görüşlerine atıf yapılan birinin rektör olması gerekirdi. Bu özelliklere sahip Amerika'da, Avrupa'nın lider ülkeleri Almanya, İngiltere, Fransa üniversitelerinde ders veren 500'ü aşkın Türk profesör var." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Bunlardan birini Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör seçmeyi düşünmek; 'Reformlar yapacağız- Batının bir parçasıyız 'diyenlerin aklına gelmesi gerekirdi. Ne kadar büyük bir şanstı! Liyakat ne! Sadakat… Sadakat… Otur ağla!" ifadesini kullandı.

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