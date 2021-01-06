Sözcü yazarı Doğru: Boğaziçi'nin yeni rektörü AKP’de, “psikolojik algı nasıl yaratılır, bunun medya ayağı nasıl oluşturur” dersleri vermiş!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’den belediye başkanı ve milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasını eleştirdi. Doğru, “Boğaziçi'nin yeni rektörü AKP’de, ‘psikolojik algı nasıl yaratılır, bunun medya ayağı nasıl oluşturur’ dersleri vermiş!” değerlendirmesini yaptı.

Doğru, "Çıka çıka partiye hizmet etmiş, parti liderine 'biat etmiş', kim güçlüyse ona teslim olmuş; 'akademik özgürlük ve üniversite özerkliği' gibi değerlerle ilgisi olmayan, bilgiyle, buluşla, bilimle ilgiliymiş gibi görünen bir öğütücü, hazırı yiyici, geriletici, yapı çıkar, çıkıyor. Bugüne kadar iktidarın çeşitli üniversitelere atadığı rektörlere bak; ne dünya ölçüsünde bir makale yazmışlıkları, ne bilimsel değer taşıyan bir kitap yayınları var. Haliyle dünya bilim dünyası da mabadını dönüyor Bu çağda! Partili rektör! Partiliye iyilik. Üniversiteye kötülük." görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Boğaziçi'ne tepeden indirilen yeni rektör Melih Bulu'ya iyilik yapalım diye çıkılan yolda Boğaziçi'ne büyük kötülük yapıldı. Gazeteciler Melih Bulu, geçmişte ne yapmış diye araştırmaya başladılar; bula bula iktidar partisine seçimlerde destek versin, algı avcılığı yapsın diye 'Sanal Akıncılar' adlı bir büyük buluş(!) yaptığını ortaya çıkardılar! Boğaziçi'nin yeni rektörü iktidar partisi AKP'de “psikolojik algı nasıl yaratılır, bunun medya ayağı nasıl oluşturur” dersleri vermiş!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Tartışmaların odağındaki Prof. Bulu: Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Melih Bulu kimdir?

TIKLAYIN | Eski AKP'li vekil adayının Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına tepki: Melih Bulu'nun kayyum olarak atandığını öğrendik

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yeni rektör atamasına karşı eylem kararı

TIKLAYIN | Boğaziçi hocalarından rektör atamasına tepki: Kabul etmiyoruz!

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz ediyorlar; talepleri neler?

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden rektör atamasına karşı eylemde: "AKP elini üniversiteden çek"

TIKLAYIN | Polis müdahalesi sırasında fenalaşan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden polise: İnsan mısınız siz