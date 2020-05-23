Soylu'nun sözlerine tepki: Ezanı cezalandırma aracı olarak kullanmak asıl saygısızlık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de cami hoparlöründen Çav Bella şarkısının çalınmasına yönelik söylediği "Minareden müzik çalanı buluruz, caminin dibinde ezanı dinletiriz" sözlerine tepkiler geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Soylu'nun sözlerini eleştirerek " Aman tek ayak üstünde dinletmeyi atlamayın sakın!" dedi.

İçişleri Bakanı'nın sözlerine sosyal medya hesabından yorum yapan Canan Kaftancıoğlu, "Hukukun üstünlüğünden, üstünlerin hukukuna oradan da hukuku yok ederek guguk sistemine geçiş uygulamalı ders: Ezanı cezalandırma aracı olarak kullanıp asıl saygısızlığı kendilerinin yaptıklarını görmeyecek kadar da kör cahiller" diye yazdı.

AKP’den istifa ettikten sonra İstanbul Milletvekili olarak DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Yeneroğlu, Soylu’nun sözlerini eleştirdi.

Yeneroğlu sosyal medya hesabından “Ezan müjdedir, davettir… Kimsenin ne oyuncağıdır ne de bir cezadır! Tüm değerlerimizi araçsallaştıranların ezanı da ceza aracı olarak görmesi şaşırtmamaktadır elbette… Baskılarınıza ve propagandanıza ezanımızı alet etmeyin bari. Hukuktan nasiplenmediğinizi biliyoruz zaten" dedi.

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