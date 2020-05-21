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İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasını paylaşan CHP'liye gözaltı

21 Mayıs 2020 19:54

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin, Eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir olduğu bildirildi. Özdemir, camilerden Çav Bella çalındığına dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmıştı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Müftülüğün merkezi ses sistemi üzerinden kentte bazı camilerin hoparlörlerinden Çav Bella çalınması ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Özdemir'in gözaltına alındığını bildirdi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı ve bu kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

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