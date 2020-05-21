İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den camilerden Çav Bella çalınmasına ilişkin açıklama: Oyuna gelmeyelim

İzmir'de şehirdeki bazı camilerin hoparlörlerinden Çav Bella çalındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlattı. Gelişmelerin ardından konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Oyuna gelmeyelim. Bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyorum" dedi.

Dün İzmir’de merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde girilerek ‘Çav Bella’ şarkısı çalınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı “söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan soruşturma başlatıldığını” duyurdu.

"Merkezi ezan sistemine yasa dışı bir şekilde girildi" denmişti

İzmir İl Müftülüğü sosyal medya hesabından ilk yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Ancak daha sonra bu paylaşım kaldırılarak, “Yaptığımız ilk incelemede kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasa dışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir” açıklaması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de dün yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. “Mübarek Ramazan ayının sonunda milletçe bayrama hazırlanırken İzmir'de dün bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınması benimle birlikte tüm İzmirlileri üzmüştür” diyen Tunç Soyer, şunları söyledi:

"En fazla birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde, halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Hedefleri halkımızın dirliği, birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı camilerin bazılarının ses sistemine girerek bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri, emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk adaleti önüne çıkacağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir'in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum."