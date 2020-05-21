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İzmir'de camilerden Çav Bella marşı çalındı: Başsavcılık sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlattı

21 Mayıs 2020 00:27

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şehirdeki bazı camilerin hoparlörlerinden Çav Bella'nın çalınması üzerine, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’nın çalınması üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"20 Mayıs Çarşamba günü bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao'nun (Çav Bella) çalındığının haber konusu yapılması karşısında; söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

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