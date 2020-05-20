İzmir’de camilerden Çav Bella marşı çalındı

İzmir’de öğleden sonra Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçedeki camilerin hoparlörlerinden İtalya halk şarkısı Bella Ciao (Çav Bella) çalındı. Sosyal medyada birçok kullanıcı o anları hesaplarından paylaştı.

Sosyal medya hesabından ilk yaptığı açıklamada iddiaları reddeden İzmir İl Müftülüğü, daha sonra bu paylaşımı kaldırılarak, “Yaptığımız ilk incelemede kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasa dışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir” açıklaması yapıldı.

Müftülük'ten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.