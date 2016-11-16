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Bilim / Teknoloji

Snapchat'ten sessiz sedasız yeni atılım

En hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından biri olan Snapchat'in değerinin yaklaşık 25 milyar doları bulması bekleniyor

16 Kasım 2016 22:09

Türkiye'de de binlerce kişinin kullandığı sosyal platformlardan biri olan Snapchat halka arz için başvuruda bulundu. BBC Türkçe'nin Wall Street Journal'e dayandırarak verdiği habere göre şirket bu başvuruyu ABD'deki ilgili komisyona gizli bir şekilde yaptı.

Snap şirketinin sahibi olduğu Snapchat'in 20-25 milyar dolar arasında bir değerde halka arz edilmesi bekleniyor. Eğer şirket bu rakamlara ulaşırsa 2012'de 80 milyar dolara halka arz edilen facebook'tan sonra borsaya açılan en büyük şirket olacak.

 

 

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