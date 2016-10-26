Obama'nın kızı Snapchat'te babasıyla dalga geçmiş

ABD Başkanı Barack Obama, 15 yaşındaki kızı Sasha ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Obama, kızının kendisini Snapchat* konusunda alaya aldığını belirtti.

Jimmy Kimmel Show'da konuşan Obama, "Bir gece ailece akşam yemeği yerken, Snapchat'in onun yaş grubunda oldukça popüler hale geldiğini okudum ve ondan bana Snapchat'i anlatmasını istedim. Bana uygulamayı ve onunla neler yapabileceğimi tamamen anlattı." dedi.

Eşine dönerek konuyu ilginç bulduğunu söylediğini belirten ABD Başkanı, "Daha sonra Michelle ile tüm bunların ne anlama geldiğine ve sosyal medyanın sonuçlarına ilişkin konuşmaya başladım. Bir süre sonra Sasha'nın bütün konuşmamı kaydettiğini ve arkadaşlarına gönderdiğini farkettim. Altına 'babam sosyal medyanın anlamına ilişkin ders veriyor' yazmıştı. Hemen arkasına da çok sıkılmış bir fotoğrafını koymuştu." ifadelerini kullandı.

Obama, eşinin ve büyük kızının yapılan paylaşımı oldukça sevdiğini de sözlerine ekledi.

Obama'nın mail kuralı

ABD Başkanı, son dönemde medyaya sıklıkla yansıyan e-mail sızıntılarına ilişkin ise; "Her zaman mail gönderirken, birileri bir gün bunu okuyabilir diye düşündüm. Bu başkanlığım boyunca kuralımdı. Bu yüzden gazetelerin ön sayfalarına konu olabilecek herhangi bir mail göndermedim." şeklinde konuştu.

Obama ayrıca kullandığı iPhone ile sadece e-mail alabildiğini ve internette dolaşabildiğini, fotoğraf çekme, arama yapma ve ya müzik dinleme gibi özellikleri olmadığını söyledi.

*Snapchat: Kullanıcıların birbirlerine anlık fotoğraf gönderebildiği ancak fotoğrafların karşı tarafın cihazına kaydedilmediği bir sosyal medya uygulaması.