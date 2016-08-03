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Yaşam
Deutsche Welle

Instagram Snapchat ile yarışıyor

Mark Zuckerberg önce Snapchat'i satın almak istedi, başaramadı. Şimdi fotoğraf uygulaması Instagram'i yeni özelliklerle donatıp, bu açığı kapatmaya çalışıyor

03 Ağustos 2016 21:33


Snapchat uygulamasının büyük ilgi görmesi üzerine Facebook kurucusu Mark Zuckerberg kolları sıvadı. Fotoğraf uygulaması Instagram yeni özelliklerle donatıldı.

Salı günü Instagram'ın, 'Instagram Hikâyeler' adlı yeni özellikleri tanıtıldı. Snapchat ile hemen hemen aynı işleve sahip özelliklerle kullanıcılar fotoğraf ve videoları bir slâyt şov ile yükleyebiliyor, yaratıcı şekiller ekleyebiliyor. Görüntülerin üzerine yazılar eklenme imkânı bu bulunuyor. Üstelik tüm içerikler 24 saat içinde kendiliğinden siliniyor. Instagram Hikayeleri, ana sayfadan farklı bir yüzde beliriyor. Hikayelere ana sayfanın en üstünden ulaşılıyor. Ayarlar üzerinden hikayeleri görecek kişileri de sınırlama imkanı bulunuyor. Instagram hesapları dışarıya kapalı değil ise herkesin profil fotoğrafını tıklayarak, hikayeleri görmek münkün. Ayrıca Snapchat'deki gibi kimin fotoğrafına baktığınız bilgisi de kullanıcıya sunuluyor.

Birkaç yıl önce Instagram'ı satın alan Mark Zuckerberg kısa süre önce özellikle gençler arasında oldukça popüler Snapchat'i de 3 milyar dolara satın almayı denedi. Ancak teklifi kabul görmedi. Ardından, kaybolan görüntülerin olduğu bir uygulama geliştirme girişimi başarısız oldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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