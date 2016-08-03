Instagram'dan Snapchat'i tahtından edebilecek yeni özellik

Mobil cihaz kullanıcıların en fazla tercih ettiği iki sosyal medya platformu Instagram, Snapchat'i zora sokacak bir güncelleme getirdi. Facebook bünyesi altında olan Instagram'a yeni eklenen 'Stories' özelliği, Snapchat'te olanın -neredeyse- aynısı.

Messenger ve WhatsApp uygulamaları üzerinde sık sık yenilikler yapan Facebook, Instagram'da ise bu kez oldukça farklı bir yenilik politikası izlemiş durumda. Peki Instagram'daki bu yeni özellik nedir, nasıl kullanılır?

Özelliğin ismi Snapchat'teki ile aynı; 'Instagram Hikâyeleri'. Bu yeni özellik ile Instagram'a yaptığınız paylaşımlar 24 saat sonra otomatik olarak silinebilecek.

Standart Instagram anasayfasına bir değişiklik getirmeyecek olan özellik, anasayfadan farklı bir alanda karşımıza çıkacak. Bir diğer yenilik -ki Snapchat'te en fazla kullanılan şey bu-, fotoğraflara doodle'lar, yazılar ya da emojiler ekleme gibi şeyler de Instagram paylaşımlarınız için geçerli olacak. Yani uzun lafın kısası Instagram direkt özelliği 'copy-paste' yapmış.

Öyle ki, bir kişinin hikâyesini izledikten sonra sola doğru kaydırdığınızda sonraki kişinin hikâyesine direkt geçiş mümkün. Hikâyelerin sıralanma olayı ise paylaşım zamanına göre değil, kişiler ile olan etkileşiminize göre yapılanmakta. Yani sık sık fotoğrafını beğendiğiniz, paylaşımlarına yorum yaptığınız kişilerin hikâyeleri ilk olarak görüntülenecek.

Hikâyesine baktığınız kişiler, tıpkı Instagram'ın video özelliğinde de olduğu gibi sizi ve hikâyeye bakan diğer kişileri görebilecek.