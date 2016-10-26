Yeni evlenen çiftin evliliği Snapchat yüzünden iki saat sürdü

Evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzalayan Suudi çiftin evliliği iki saat sürdü. Suudi Arabistan'da bir damat eşiyle evlenmeden önce kuralları oldukça sert olan bir evlilik sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye gelinin evlendikten sonra sosyal medyayı kullanmaması yönünde bir madde konuldu.

Ancak düğünden sadece iki saat sonra gelin Snapchat hesabından, geceye ait fotoğrafları paylaşınca sözleşmedeki maddeyi gösteren damat evliliği bitirme kararı aldı. Çiftin adı açıklanmasa da gelinin kardeşi Suudi Arabistan'daki Okaz gazetesine yaptığı açıklamada kız kardeşinin maddeyi çiğneyerek evliliğin sonlanmasına neden olduğunu ifade etti.



Gelinin ailesi kararın çok sert olduğunu belirtse de damat ve ailesi kararından vazgeçmedi. Şeriat yasalarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da erkekler eşlerinden boşanırken oldukça geniş haklara sahip. Öte yandan eşinden boşanmak isteyen bir kadın ya kocasından izin almak zorunda ya da jüriden onay alması gerekiyor. Ayrıca kadınların çocukları büyümüşse velayeti de kaybediyor.