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Bilim / Teknoloji

WhatsApp, Snapchat'e benzer özelliğini kullanıcılarla buluşturdu

Yeni özellik ilk olarak Android telefonlara geldi

04 Ekim 2016 23:34

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, sosyal medyanın popüler uygulamalarından biri olan rakibi Snapchat'tekine benzer bir özelliği kullanıma sundu. Yeni özellik, WhatsApp'taki fotoğraflar üzerine yazı yazma yada resim çizmeye olanak sağlıyor.

2014'te Snapchat'i bünyesine katmak için 3 milyar dolarlık bir teklif yapan ve ret cevabı alan Facebook, sektördeki en etkin rakiplerinden biri olan Snapchat'i taklit ettiği iddiası ile sıklıkla eleştiriliyor. Yeni özellik ilk etapta Android işletim sistemi ile WhatsApp'ı kullananların beğenisine sunuldu.. Android işletim sistemine sahip olan kullanıcıları güncellemeyi Play Store aracılığı ile indirebiliyor.. Yeni özelliğin iOS'a geleceği tarih hakkında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor..

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