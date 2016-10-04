WhatsApp, Snapchat'e benzer özelliğini kullanıcılarla buluşturdu

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, sosyal medyanın popüler uygulamalarından biri olan rakibi Snapchat'tekine benzer bir özelliği kullanıma sundu. Yeni özellik, WhatsApp'taki fotoğraflar üzerine yazı yazma yada resim çizmeye olanak sağlıyor.

2014'te Snapchat'i bünyesine katmak için 3 milyar dolarlık bir teklif yapan ve ret cevabı alan Facebook, sektördeki en etkin rakiplerinden biri olan Snapchat'i taklit ettiği iddiası ile sıklıkla eleştiriliyor. Yeni özellik ilk etapta Android işletim sistemi ile WhatsApp'ı kullananların beğenisine sunuldu.. Android işletim sistemine sahip olan kullanıcıları güncellemeyi Play Store aracılığı ile indirebiliyor.. Yeni özelliğin iOS'a geleceği tarih hakkında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor..