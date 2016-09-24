Sigorta şirketleri, 1 milyon liralık hasar bedelini metrobüs saldırganından isteyecek

Sigorta şirketleri 1 milyon lirayı bulan hasar ve hastane masrafını, metrobüs şoförüne şemsiye ile vurarak 4 aracın hasar almasına ve şoför dahil 11 yolcunun da yaralanmasına yol açan yolcudan isteyecek.

İstanbul Acıbadem'de dün sabah saatlerine yolculardan birinin metrobüs şoförüne şemsiye ile saldırması sonucunda, metrobüs yoldan çıkmış, 4 araç hasar görmüş ve 11 kişi de yaralanmıştı.

Masraflar yolcudan istenecek

Habertürk'te yer alan habere göre, kazadan sonra zararların İETT tarafından karşılanacağı duyurulmuştu ama sigorta şirketleri, saldırgan yolcunun bu hareketi kasıtlı olarak yaptığı gereçekçesiyle 1 milyon lirayı bulan hasar ve hastane masrafını isteyecek.

Şimdi yolcuların tedavileri hastanede yapıldı veya yapılmaya devam edecek araçların hasarı ise sigorta şirketi tarafından ödenecek. Sonuçta bütün hasarları ödeyecek olan metrobüsün sigortasını yapan sigorta şirketi ise kasıtlı bir şekilde davranarak kazaya sebebiyet veren asabi yolcuya ödediği hasarı rücu ederek parayı o kişiden isteyecek. Sigortacılar metrobüs ve 4 aracın hasarı ile 11 kişinin hastane masraflarının yaklaşık 1 milyon lira tuttuğunu ifade ediyorlar.

Ev, otomobil, maaşı haczedilebilir

Kazada hasar alarak kullanılamaz hale gelen Wolkswagen Passat marka aracın hasar tutarı 150 bin lirayı geçiyor. Bu aracın sigorta şirketi araç sahibine zararını ödeyecek. Sonra dönüp ona çarpan araçtan yani metrobüsün sigorta şirketinden ödediği hasarı talep edecek. Metrobüsün sigorta şirketi de ortada kasıtlı bir hareket olduğu için kazayı yaptıran kişiye gidecek. Diğer araçların sigorta şirketleri ve yolcuların sağlık sigortaları da aynı yöntemi izleyecek.

Şoför ve metrobüste bir suç olmadığı için trafik sigortası değil kasko sigortası üzerinden bu işlemler yürüyecek. Sigorta şirketi ödediği hasarı yolcuya rücu ettiğinde o yolcu bunları ödemek zorunda. Aksi halde evi, otomobili veya diğer mal varlıkları ile maaşı haczedilebilecek. Tabii tüm bunlar yapılan tetkik sonucunda yolcunun kusuru oranında kendisinden istenecek.

Ceza davası açılırsa yolcuya hapis gözükebilir

Ayrıca yaralanan yolcu ve araç sahiplerinin başta iş kaybı olmak üzere maddi manevi tazminat davası açma hakkı da mevcut. Özellikle kazadan dolayı ağır manevi hasar gören yolcuların bu talepleri karşılanırsa kazaya neden olan yolcunun faturası 1 milyon lirayı da geçebilir. Daha da ilerisi ceza davası açılırsa yolcu hapis yatabilir.

Rücu hakkı nereden gelir?

Sigortacının rücu hakkı, zarar sigortalarında geçerli olan halefiyet ilkesinden kaynaklanır. Halefîyet ilkesine göre sigortacı ödediği tazminat dolayısıyla sigortalının haklarına sahip olur ve üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya dava açabilir (TTK.m.1301; 1361). Bu ilkenin bir sonucu olarak sigortacı, sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kişinin yerine geçer, onun halefi olur. Böylece, zarara neden olan kişilere karşı sigorta ettirenin açabileceği tüm davaları sigortacı açar ve meydana gelen zararın tazminine ilişkin talep haklarını kullanır. Ancak, sigortacı, zararın tamamını karşılamamışsa sigortalının ödenmeyen kısma ilişkin talep hakları sona ermez (TTK.m.1301/II). Bu durumda sigortacı, tazmin ettiği zarar ölçüsünde sigortalının halefi olur ve zarardan sorumlu olan kişilere karşı rücu hakkını kullanır.

Topbaş "İBB ödeyecek" dedi, ancak...

İstanbul Acıbadem'de gerçekleşen kazayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’tan da bir açıklama geldi. Topbaş, kaza nedeni ile meydana gelen zararın İBB tarafından ödeneceğini açıkladı. Ancak Topbaş’ın açıklamaları yol, bariyer ve diğer masraflar için geçerli olsa da yaralı yolcular ve hasarlı araçlar sigortalı olduğu için masraflar zaten sigorta şirketleri tarafından ödenecek.