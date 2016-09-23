Metrobüs kazasındaki zararları İETT karşılayacak

E-5 otoyolu Acıbadem mevkiinde meydana gelen kazada bir kişinin metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırması sonrası metrobüs yoldan çıkarak, 3 aracı altına aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan metrobüs kazasıyla ilgili açıklama geldi. Kadir Topbaş'ın talimatıyla, metrobüs kazasındaki zararların İETT tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Öte yandan Acıbadem'deki 11 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında şoföre şemsiye saldıran yolcu, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.