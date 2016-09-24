İşte metrobüs şoförünün ifadesi

Kadıköy'de kaza yapan metrobüsün şoförü Recai Türkoğlu, bir yolcunun elindeki şemsiyesiyle burnuna vurması sonucu dengesini kaybederek koridora düştüğünü belirterek, "Beni darbeden ve kaza yapmama neden olan şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

Türkoğlu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polise verdiği ifadede, saat 07.35'te Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine sefere başladığını ifade ederek, saat 08.25 sıralarında geldiği Acıbadem durağında 5-6 metrobüsün bulunduğunu anlattı. Bu nedenle durağa yanaşamadığı için yolcu güvenliği açısından kapıları açmadığını kaydeden Türkoğlu, bu esnada dışarıdaki yolcuların duraktan araca binmeye çalıştıklarını, kendisinden kapıları açmasını istediklerini söyledi.

Recai Türkoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben de elimle durağı işaret ederek, oraya geçmesini işaret ettim. Bu sırada eşkalini tam olarak hatırlayamadığım 1,75 boylarında esmer, gri montlu bir erkek şahıs bana, 'Açacaksın kapıları, millet para veriyor neden açmıyorsun?' diye seslenince, ben de yolcu güvenliği açısından durağa yaklaşmadan kapının açılmaması gerektiğini söyledim. O esnada şahıs üzerime yürüdü ve metrobüste bulunan vatandaşlar şahsı uzaklaştırdı.

Durakta yolcuların inişlerini gördükten sonra olayın durulduğunu, bittiğini düşünüp yola devam ettim. Araçlar yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra şahıs bir anda elindeki koyu renkli şemsiyesiyle burnuma vurdu. Ben de ayağa kalkmaya çalıştım. Bu esnada yüzüme vurduğu şemsiyenin etkisiyle dengemi kaybettim ve otobüste koridora düştüm. Olayın daha sonraki kısmını hatırlamıyorum. Yolcu ile herhangi bir küfürleşme olmadı ama şahıs hatırlayamadığım tehditlerde bulundu ve sürekli saldırgan bir tutum içerisindeydi. Bu olayla ilgili beni darbeden ve kaza yapmama neden olan şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum."