Metrobüslere şoför kabini yapılsın önerisi

Bir yolcunun şoföre saldırması sonucu yaşanan kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin bugünkü oturumunda metrobüslere, şoförleri yolculardan ayıran kabinlerin yapılması tartışıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, bir yolcunun şoföre saldırması üzerine yaşanan metrobüs kazasının ardından bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin gündeminde metrobüsler vardı. CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, metrobüs şoförlerinin ve yolcuların güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılmasına yönelik önerilerde bulundu.

Metrobüs kazasında yaralananlara şifa dileyen Mesut Kösedağı, Avrupa'da olduğu gibi şoförü yolcudan ayıran kabinlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Metrobüslerin teknik bakımlarının yetersiz olduğunu söyleyen Kösedağı, metrobüslerin seferlerini tamamladıktan sonra kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Kösedağı, "Böylece boşalan frenlerden, kilitlenen direksiyonlardan oluşan kazaların önüne geçmiş oluruz" dedi.

Metrobüs şoförlerinin özel sürüş eğitimiyle, ciddi bir psikolojik ve halkla ilişkiler eğitiminden geçirilmesini talep eden Kösedağı, "Metrobüs yolları çok dar, bir şoförün sürekli olarak o yolları kullanması kolay değil. Bu yüzden metrobüs şoförlerine özel eğitim verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Metrobüs yolunda hız limiti uygulaması getirilmesi gerektiğini de ifade eden Kösedağı, "Bunların hepsinin dışında İstanbul'un trafiğini kurtaracak tek çözüm raylı sistemdir. Tekerlekli araçların İstanbul trafiğini çözme şansı yoktur. O yüzden Bakanlık ve İBB ile birlikte ortak bir çalışma başlatıp, metrobüs güzergahının durdurulup, metro güzergahına alınmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.