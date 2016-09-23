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Sabah gerçekleşen kazada yaralanan metrobüs şoförü taburcu oldu

Bir yolcunun metrobüs şoförüne şemsiye ile saldırması sonucu gerçekleşen kazada 11 kişi yaralanmıştı

23 Eylül 2016 23:03

İstanbul'da sabah saatlerinde kaza yapan metrobüsün şoförü Recai Türkoğlu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu.

Kadıköy'de sabah saatlerinde kaza yapan metrobüsün şoförü Recai Türkoğlu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu.

Türkoğlu'nun, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için ceketiyle yüzünü örttüğü görülürken çıkışta da hastanenin ön kapısı yerine de arka kapı diye bilinen morg kapısından gizlice çıktığı öğrenildi.

Şoför Türkoğlu'na şemsiye ile saldıran zanlı Murat A'nın ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezindeki sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirlendi.

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