Yolcu şoföre saldırdı, metrobüs yoldan çıkarak üç aracı altına aldı!

İstanbul Acıbadem'de yolcu ile şoför arasında çıkan kavga sonucu yoldan çıkan metrobüs, D-100'e girerek feci bir kaza yaptı. Kazada, yoldan çıkarak üç aracı altına alan metrobüs, halk otobüsüne çarparak durdu. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralanırken, E5 Karayolu araç trafiğine kapandı. Metrobüsün altında kalan araçta yaralananlar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla, metrobüs kazasındaki zararların İETT tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Metrobüs içinde bulunan görgü tanıklarının anlattığına göre, kaza şöyle gelişti:

"Metrobüs şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası yolcu şoföre tekme attı ve şemsiye ile kafasına vurdu. Bu tekmenin ardından şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride girdi."

İstanbul Valiliği, şoförü darp eden yolcunun gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürü Abdullah Kazdal da, yolcuların aktardığı bilgileri metrobüs şoförünün de doğruladığını söyledi.

"Savaş alanı gibi"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Cengiz Çoban, kazaya ilişkin olarak, "Yoldan çıkan metrobüs E-5'e giriyor. Önce çift katlı bir halk otobüsüne çarpıyor. Yol trafiğe kapandı. Olay yeri savaş alanı gibi. Çok sayıda ambulans var Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Yaralılar hastaneye kaldırıldı"

İHA muhabiri Mustafa Esen de, şu bilgileri aktardı:

"Bize gelen ilk bilgiler bir yolcunun şoförün kafasına şemsiyeyle vurduğu. Ama yaşanan bu tartışma burada inanılmaz bir görüntü çıkardı. Hattan çıktıktan sonra 6 aracın üzerinden geçmiş, şu an 3'ünün altında. Yaralılar var, hastaneye kaldırdılar ambulanslarla. Şu an itfaiye ekipleri metrobüsün altında kalan otomobilleri çıkarmaya çalışıyorlar. Üç tane vinçle otomobilleri kaldırmaya çalışıyorlar. Araçlardan bir tanesi çıktı, içinden bir tane de yaralı çıktı."

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

İBB Beyaz Masa, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek, "Seferlerde aksama bulunmuyor, kontrollü olarak seferler yapılmaktadır. Ekipler müdahale etmektedir" açıklaması yaptı.

Görgü tanıkları, kaza anını anlattı...

Servis şoförü: İlk benim önümdeki arabaya vurdu. Kırdım direksiyonu sağa, benim kırmamla soldaki arabaları altına aldı. O bariyerler falan patır patır sesler geliyordu. Arabanın sağ tarafına attık kendimizi. İlk karşı karşıa gelen benim, bayağı süratli geliyordu. Demir bariyerler patladı, havada geliyordu araba. Ben o anda karar vermesem, balık gibi görüyordum karşımda.

Metrobüsün içindeki görgü tanığı: Her gün olan bir şey, her gün bir kavga oluyor. Orada bir tartışma oldu ama çok ses gelmedi. Beş- altı arabayı altına aldı zaten sonrasında. Herkes Uzunçayır'da inmeye hazırlanıyordu, hızlı da gitmiyorduk, yokuş aşağı burası.