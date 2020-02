Sevgili Prudence, Beatles'ın Hindistan yolculuğu ve bir tecavüz girişimi: Şeyh olan sensin, daha iyi bilirsin

‘'Sevgili Prudence, gülümsediğini görmeme izin vermeyecek misin?''

Prudence Farrow, gençliğini ‘anlam arayarak’ geçirdi. 1960’larda, çiçek çocukların dünyaya yayılmasıyla meditasyon, uyuşturucu ve Hindistan’daki gurular, Farrow’un da radarına girdi.

Ünlü oyuncu Mia Farrow’un kardeşi Prudence, etrafındaki trende uyarak hayalini gerçekleştirmeye, Hindistan’a gittiğinde henüz 20 yaşındaydı. Dönemin ünlü şeyhi Maharishi Mahesh Yogi’nin tarikatına katıldı. Maharashi’nin altında meditasyon yapmaya başladı. Kısa sürede meditasyona ‘bağımlı’ hâle geldi. Rolling Stones’a verdiği röportajda o dönemde günlerce, durmadan, tuvalete gitmeden, yemek yemeden, uyumadan meditasyon yaptığını anlatıyordu.

Farrowlar ve The Beatles Hindistan’da

Ablası Mia Farrow da Prudence’ye katıldı. The Beatles’ın da Maharishi’nin tarikatına katılmak için yola çıkacağı haberleri duyulmaya başlamıştı. Farrow ve The Beatles, hemen hemen aynı günlerde Hindistan’a gelip Prudence’nin yanında meditasyon yapmaya başladılar.

John Lennon, o günlerde Prudence’nin ‘küçücük odasından hiç çıkmadığını, bir ara üç hafta boyunca kendisini kitlediğini’ yıllar sonra anlattı: ‘’Tanrı’yı herkesten önce bulmaya çalışıyordu.’’

Tarikattaki diğer insanlar, Prudence gibi yaşamıyordu. The Beatles şarkıları çalınıp söyleniyor, çatıda güneşleniliyor, uzun yürüyüşlere çıkılıyordu. Lennon, Paul McCartney ve George Harrison şarkılar yazıyor, "White Album"u hazırlıyordu.

‘Dear Prudence’/(Sevgili Prudence) da o dönemde, Lennon’un yazdığı şarkılardan biriydi. Lennon, Prudence’ye sesleniyor, ‘oynamak için dışarı çıkmadığını’ söylüyordu: ‘’Sevgili Prudence, gülümsediğini görmeme izin vermeyecek misin?’’

The Beatles, Prudence’nin umurunda bile değil

Prudence, The Beatles üyeleriyle ‘aynı frekansta’ olduklarını, bu yüzden de ‘iyi anlaştıklarını’ yıllar sonra söyledi. Fakat The Beatles’ın orada olması, onun için ‘hiçbir şey ifade etmiyor’du. Daha önce de ünlülerle beraber olmuştu. Hindistan’daki gündemi de bu yüzden hiçbir zaman The Beatles olmamıştı. Bir sabah Lennon ve Harrison’un odasına girip ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ şarkısını söylediklerini anlatıyor; The Beatles ve çevresindekilerin ‘gürültülerinden’ bir süre sonra rahatsız olduğunu, bu sebeple de bir noktadan sonra başka bir odaya taşındığını ekliyor.

Hikâyenin sonu

Ancak The Beatles, Mia ve Prudence Farrow’un Hindistan’daki hikâyelerinin sonu çabuk geliyor. Maharishi Mahesh Yogi, bir mağarada ünlü oyuncuya tecavüz etmeye kalkıyor.

Ünlü yazar Paulo Coelho'nun geçtiğimiz ay çıkan otobiyografik kitabı 'Hippi' kitabında da anlattığı gibi Farrow, Lennon’a sığınıyor ve olanları anlatıyor. Tarikatı terk etmeye karar veriyorlar. Maharishi’nin ‘’Neden gidiyorsunuz?’’ diye sormasının üzerine Lennon, ‘’Şeyh olan sensin, daha iyi bilirsin’’ cevabını veriyor.