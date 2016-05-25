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Kültür-Sanat

Paul McCartney: Beatles'tan sonra depresyona girdim, kendimi alkole verdim

Beatles, 1970’te 12. albümlerinden sonra dağılmıştı.

25 Mayıs 2016 14:27

İngiliz gitarist Paul McCartney, üyesi olduğu efsanevi grup Beatles dağılınca depresyona girdiğini anlattı.

BBC Radyo 4’e konuşan Sir Paul McCartney, “Beatles’tan sonra ne yapacağını bilmek çok zordu. Bundan sonra nasıl devam edeceksin. Depresyona girdim. Arkadaşlarından ayrılıyorsunuz. Bu yüzden alkole verdim kendimi” dedi. McCartney, o dönem müziği bırakmayı düşündüğünü de ekledi. 

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr’dan oluşan grup, 1970’te 12. albümleri ‘Let It Be’den sonra dağılmıştı. 

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