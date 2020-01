The Beatles grubundan Paul McCartney, Sony'ye dava açtı

Efsanevi The Beatles grubunun hayatta kalan iki üyesinden biri olan Paul McCartney, şarkılarının telif hakları için Sony Müzik’e dava açtı.

New York Federal Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında, yayıncı kuruluşun, Paul McCartney ve John Lennon’ın 1962 ve 1971 yılları arasında bestelenen şarkılarının telif haklarına bağlı kalmadığı iddiası yer alıyor.

Davaya konu olan şarkılar arasında “Yesterday,” “Hey Jude,” “Let It Be,” “Love Me Do,” “P.S. I Love You,” “Thank You Girl,” “Bad to Me,” “I Want to Hold Your Hand” ve “All You Need Is Love” gibi Beatles’ın en ünlü eserleri var.

McCartney, John Lennon'la birlikte yazdığı şarkıların haklarını 1960'larda çeşitli yayıncılara devretmişti. 1980'lerde Michael Jackson, şarkıların hakkını satın almıştı. Daha sonra Sony/ATV'nin hisselerinin bir bölümünü de satın alan Jackson’ın ölümünün ardından hisseleri 750 milyon dolara şirkete geri satılmıştı.

Şarkıların haklarının 2018'de yeniden McCartney'e geçmesi beklense de McCartney, şirketle pek çok kez temas kurmaya çalışmasına rağmen bunun gerçekleşeceğine dair bir doğrulama alamadığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Duran Duran grubu da Sony/ATV'ye karşı benzer bir hukuk mücadelesi yürütmüş ancak davayı kaybetmişti.