Beatles'ın efsane ismi Paul McCartney 75 yaşına giriyor

Paul McCartney olmadan da acaba The Beatles dünyanın en ünlü pop grubu olabilir miydi? Bu sorunun yanıtı tartışmalı. Ama gerçek olan şu: Beatles'dan sonra uzunca bir dönem solo kariyer yapmış olmasına rağmen McCartney adı herhalde sonsuza kadar Beatles grubu ile özdeş kalmaya devam edecek.

McCartney özellikle 1960’lı yıllarda Beatles grubu içinde besteci, son derece kaliteli bir basçı ve solist olarak öne çıkmıştı. Solak olan McCartney'in "Beatle bas“, ya da "keman biçimli bas“ diye de anılan Höfner marka bas gitarını sol eliyle çalışı onun en karakteristik özelliği olarak ün yaptı. Bilinen onlarca bestesi arasında "Yesterday“ adlı şarkısı ise farklı versiyonları ile dünyanın en çok çalınan parçası olarak müzik tarihine damgasını vurdu.

Beatles'dan sonraki kariyeri

Beatles ile yollarının ayrılmasından sonra Paul McCartney İskoçya’daki evine taşınarak, sadece dört kanallı bir kayıt cihazı ile ilk solo albümünü gerçekleştirdi. "McCartney“ adını taşıyan bu sade uzunçalar 1970’te piyasaya çıktı. Çıkar çıkmaz da ABD’deki pop listelerinin ilk sırasını, İngiltere’de ise ikinci sırayı aldı. Albümdeki "Maybe I'm Amazed" adlı bestesi çok sayıda başka sanatçı tarafından yorumlandı ve hayranlarının en sevdiği parçalar arasına girdi. Bu parça bugün de McCartney‘in canlı performans repertuvarındaki yerini hâlâ koruyor.

İlk eşi Linda ile 1971’de "The Wings“ grubunu kurdu. İki yıl sonra en başarılı bestelerinden biri doğdu: "Live And Let Die", Roger Moore’un canlandırdığı bir James Bond filminin jenerik müziği oldu ve Oscar’a aday gösterildi. Grup 1981’de dağılana kadar müzik listelerinde ilk 10’a giren bir dizi parçanın bestesine imzasını attı, düzenli olarak turnelere çıktı.

Paul McCartney müziğin yanı sıra doğa ve çevre koruma konusunda ve ressam olarak da adından bahsettirdi. Tabloları ve çizimleri dünyanın bir çok köşesindeki müzelerde sergilendi. Ayrıca 1991'de Liverpool Kraliyet Filarmoni Topluluğu (Royal Liverpool Philharmonic Society) için ilk kez klasik müzik parçaları besteledi.

Sir Paul McCartney

Paul McCartney beş kez İngiliz Ivor Novello Ödülü’ne layık bulundu, bir milyondan fazla 45’lik plak satışı yaptı ve kendisine 60 altın uzunçalar verildi, Guiness rekorlar kitabına geçti. Bugüne kadar pop müzikte en başarılı besteci ve yorumcu niteliğini korumayı başardı. Doğum yeri olan Liverpool’un fahri hemşehriliğine seçildi. Ayrıca Sussex Üniversitesi’nin fahri doktorluğuna, Kraliyet Müzik Koleji’nin de onursal üyeliğine seçildi. 1965’te diğer Beatles üyeleri ile birilkte Kraliçe'den hizmet madalyası aldı. O dönemde bir müzik grubunun böyle bir madalya alması skandal olarak algılanmıştı. Kraliçe 1997’de Paul McCartney’e asalet unvanı da verdi. Böylece o tarihten bu yana kendisini müzisyen Sir Paul McCartney olarak tanıtma hakkını kazanmış oldu.

Sonsuz enerjili

Paul McCartney müzik tarihinin en büyükleri arasında yerini -daha yaşarken- almış durumda. Klasik müziğe olan ilgisi nedeniyle Beatles’ın tını deneylerine büyük etkisi oldu ve Beatles grubu popu, bu müziğe vurulmuş olan sıradanlık damgasından kurtarmış oldu. Müzik uzmanları "Paul McCartney‘in katkıları olmasaydı pop müziği bugün farklı bir yerde olurdu“ değerlendirmesinde bulunuyorlar.

Bugün 75'inci yaşına girmiş olmasına rağmen Paul McCartney müzik yorgunu değil! McCartney 2016’nın Nisan ayında başlattığı "One On One“ turnesini 2017’de ABD ve Brezilya’daki konser dizileriyle sürdürüyor. Türkiye'de de Sir Paul McCartney'in konserleri için bilet kampanyaları devam ediyor… Türkiye'de New York'taki konsere uçuşlar için verilen reklamlarda ise "Bunun İçin Uçulur" ifadesi kullanılıyor.

80'ine geldiğinde de acaba sahnelerde boy gösterebilecek mi? McCartney "Tasavvur etmesi güç" diyor Amerikan müzik dergisi Rolling Stone'a geçen yıl yaptığı açıklamada. Bekleyip göreceğiz.

Max Hunger