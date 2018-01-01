The Beatles'in davulcusu yeni yıla "Sir" unvanı ile girdi

60'lı yılların efsane İngiliz rock grubu The Beatles'ın davulcusu Ringo Starr İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından “Sir” ünvanına layık görüldü.

Noel günü Buckhingham Sarayı'ndan gönderilen resmi mektup 77 yaşındaki topluluğun davulcusu Ringo Starr’a ulaştırıldı.

Dört müzisyenden oluşan The Beatles topluluğunun diğer üyelerinden Paul McCartney’e 1997 yılında yine Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Asalet unvanı verilmişti.

Topluluğun lideri sayılan John Lennon 1980 yılında bir cinayete kurban gitmiş, bir başka üye George Harrison ise 29 Kasım 2001’de yakalandığı kanser hastalığından yaşamını yitirmişti.