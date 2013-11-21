Serdar Ortaç'ın Ahmet Kaya pişmanlığı: Kendimden tiksiniyorum



1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin gecesinde ödül alan Ahmet Kaya’yı protesto eden isimler arasında yer alan Serdar Ortaç, "Biz o günlerde 24 yaşında bir genç olarak o galeyanla ne yapacağımı şaşırdım, şu an kendimi seyrettikçe tiksiniyorum, nefret ediyorum" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Gezi Parkı’nda bize saldıranlar kimlerse aynı kişiler o gece Ahmet Kaya’ya saldırdı” açıklamalarının ardından 14 yıl önce Ahmet Kaya'ya yapılanlar tekrar gündeme geldi. CNN Türk'te yayınlanan 5N 1K programına katılan Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, yaşasaydı Ahmet Kaya'nın Gezi ruhu içinde yer alacağını söyledi. Programa eleştirilerin odağındaki şarkıcı Serdar Ortaç da katıldı. Ortaç,"Biz o günlerde 24 yaşında bir genç olarak o galeyanla ne yapacağımı şaşırdım, şu an kendimi seyrettikçe tiksiniyorum, nefret ediyorum" dedi.

Ahmet Kaya'nın Gülten Kaya'nın programa bağlanmasından önce telefonla canlı yayına katılan Serdar Ortaç, "O günlerde Kürtçe merhaba demek bile yasak gibiydi, kendimi o görüntülerde seyrettikçe tiksiniyorum" dedi.

Serdar Ortaç'tan sonra ünlü oyuncu Berna Laçin de telefonla programa katıldı. Programa telefonla bağlanan Berna Laçin, "Ben Çarkıfelek sunuyordum, Mehmet ali Erbil rahatsızlanmıştı. Burada bir linç kampanyası var. Benim şahidim Maradona'ydı, programa o konuk olarak katılmıştı. Program çok geç bitmişti, ödülümü almak için 5 dakikalığına uğradım. Yerlerde tabak kırıkları vardı ama ben konuyu bilmiyordum. İçeri girince toplu ödül için beni sahneye davet ettile. Başbakan'ın sözlerini üstüme alınmadım. Ben Gezi Parkı 'na gittim. Ahmet Kaya'ya çatal bıçak atanlar arasında olmadım" dedi.