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Magazin

Özcan Deniz: Ahmet Kaya'nın linç edildiği gecede yoktum

Şarkıcı Özcan Deniz, Ahmet Kaya'nın linç edildiği Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde "Orada değildim. Daha sonra da Kaya'yı arayarak üzüntümü dile getirdim" dedi.

20 Kasım 2013 14:01

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 12 Şubat 1999'da Ahmet Kaya'ya çatallı saldırının yapıldığı Magazin Gazetecileri Derneği gecesine katılmadığı ve orada olmasına rağmen geceye katılmış gibi gösterilmesine tepki gösterdi.

Özcan Deniz, Twitter hesabından " Ahmet Kaya’nın linç edildiği utanç gecesinde olmadığımı 15 yıldır ifade etmeye çalıştım. Sonrasında Ahmet Kaya’yı arayıp üzüntümü de dile getirdim. Üzgünüm ki her yıl benim de orada olduğuma dair yazılar yazılmakta. Bu yüzden açıklama gereği duydum. Kınanmam bu güne ait bir kınama değil. Diyarbakır’da yıllar önce verdiğim dev nevroz konserinde de, Yusuf Hayaloğlu albümüne verdiğim destek zamanında da bunu hep dile getirdim. İnşallah bu son olur ve bir daha bunu açıklama gereği duymam” dedi.

Özcan Deniz'in Twitter hesabından Ahmet Kaya'ya ilişkin yayınladığı mesajlar şöyle: 

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