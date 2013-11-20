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'Ahmet Kaya Gezi'ye de giderdi, Diyarbakır'da da olurdu'

Gülten Kaya, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 5N 1K programına katıldı

20 Kasım 2013 23:16

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 5N 1K programına katıldı. Gülten Kaya, "Gezi itiraz ruhudur. Ahmet Kaya itiraz ruhunun içinde de olurdu Diyarbakır'da da olurdu" dedi.
 
Programa telefonla bağlanan Gülten Kaya, şunları söyledi:
 
"Tabi şaşkınlıkla izliyorum ve üzülerek söylemekteyim ki konuşmalar konunun içini boşaltmaya yönelik. Siyasetin gündemine gelmesi çok normal. Türkiye bu konuyu daha önce hiç konuşmadı, şimdi konuşulması sağlıklıdır. Konuşulurken medyadan bir isteğim var: içini boşaltmadan konuşursanız daha iyi olur. Telefonla yayına bağlananlar bu konularda ne gibi görüşleri vardır. Bu ülkede hukuk olsaydı ve ciddiyetle işlenseydi bu 14 yıl sonraya kalmazdı. Dava açılsın diye bir meselem yok, Ahmet Kaya'nın da böyle isteği olmazdı. Biz çozukların daha demokratik bir ülkede gözlerini açmasını isteriz. Hukukun doğru işlemesi ve tarihin doğru yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ahme Kaya'nın aklı merkez dışında duran hayatı doğru şekilde yaşamak isteyen herkesin yanındaydı. Gezi itiraz ruhudur. Ahmet Kaya itiraz ruhunun içinde de olurdu Diyarbakır'da da olurdu. Başbakan Erdoğan, Ahmet Kaya'nın naaşının Türkiye'ye götürülmesi konusunda benimle daha öncede iletişime geçti. Teşekkür ediyorum bu hassasiyetinde dolayı çok teşekkür ediyorum ama tarih bize rağmen yazılır Ahmet Kaya orada olmuş burada olmuş ne olursa olsun bu ülke ayıplarıyla yüzleşsin. Ahmet Kaya Fransa'da kalacaktır."

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