Tatlıses'ten Ahmet Kaya isyanı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında Ahmet Kaya'nın MGD gecesinde yaşadıklarını hatırlatıp " ‘Kimler saldırdı? Gezi Parkı’nda bize saldıranlar saldırdı. Şimdi diyorlar ki ben o sırada tuvaletteydim ben o sırada dışarıdaydım ulan hepiniz oradaydınız. Kamera kayıtlarında hepinizi görüyoruz” demesi üzerine sanatçılar bir bir gündeme yönelik açıklamalar yapıyor. Son olarak İbrahim Tatlıses Twitter hesabından Güneş gazetsinin bugünki manşetini paylaştı.

Ahmet Kaya'ya saldırı anında salonda olmadığını söyleyen İbrahim Tatlıses, MGD gecesine ait fotoğrafı Twitter sayfasında paylaştı ve altına "Alın bakayım ben nerdeyim? Ben orada yoktum demedim. Ben gittiğimde söylediler bana. El insaf ya! Ben adamım adam" yazdı.

İşte İbrahim Tatlıses'in attığı tweet: