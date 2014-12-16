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Kültür-Sanat

Selda Bağcan ve İsrailli rock grubundan 'Yaz gazeteci yaz'

Hollanda'daki bir müzik festivalinin kapanışında yer alan Selda Bağcan'ın dünya çapındaki popülerliği artmaya devam ediyor

16 Aralık 2014 17:28

Tel Aviv çıkışlı rock grubu Boom Pam, Selda Bağcan ile "Yaz gazeteci yaz" şarkısına bir video hazırladı. Grup, geçtiğimiz ay Hollanda'nın Utrecht kentindeki "Le Guess Who?" festivalinin kapanış konserini, dünyada alternatif müzisyenlerden oluşan büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bağcan ile birlikte vermişti.

Hafif Müzik'teki habere göre, Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan, İsrail’de "Zelda" adıyla oldukça popüler. Bağcan'ın hayranlarından olan İsrailli grup da müziklerinde, Balkanlar, Anadolu ve Orta Doğu motiflerine ve psychedelic unsurlara yer veriyor.

Tek bir konserle ve tek bir videoyla sınırlı kalmayıp devam edeceği belirtilen Boom Pam ve Selda Bağcan işbirliğinin ilk videosu şöyle:

 

 

 

Amatör bir kamera tarafından çekilen "Le Guess Who?" performansı:

 

 

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