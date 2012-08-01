Selda Bağcan Londra'da "Queen Elizabeth Hall"de konser verecek

Türk müziğinin önemli isimlerinden Selda Bağcan, 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında gerçekleşecek "Meltdown Festival at the Southbank Centre"da, Antony Hegarty'nin özel davetlisi olarak 2 Ağustos 2012 Perşembe akşamı Queen Elizabeth Hall'da konser verecek.

Bağcan, Antony Hegarty'nin sanat danışmanlığını yaptığı, 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında vereceği konserde saat 21:30'da sahneye çıkacak.

Selda Bağcan, 1993 yılından beri Nick Cave, John Peel, Laurine Anderson, Patti Smith, David Bowie ve Ray Davies gibi dünya devlerini ağırlayan "Meltdown Festival at the Southbank Centre"da bu sene Antony Hegarty'in özel isteği üzerine sahne alacak ve sevenlerine benzersiz bir müzik şöleni yaşatacak.

Antony Hegarty'in Türkiye'nin Edith Piaf'ı dediği Bağcan bu yıl Türkiye'den katılan tek sanatçı olarak Londra'da sevenleriyle buluşacak.