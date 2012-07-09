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Kültür-Sanat

Safiye Ayla ve Selda Bağcan 'Dünya Tarihi Kadın Şarkıcılar' listesine girdi

Selda Bağcan, The Times gazetesinde yayınlanan 'Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar' listesine adını yazdırdı

09 Temmuz 2012 16:46

Dünya çapında yapılan 'Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar' listesinde, Türkiye'den Safiye Ayla ve Selda Bağcan da yer aldı.
 
The Times gazetesinde “Kadınlar neden dahi olamaz?” makalesine de konu olarak dünya çapında başlatılan bir araştırmayla kadınların hem dahi hem efsane olduklarını gösteren 81 isim belirlendi ve bu listeye Selda Bağcan da “Efsane Anadolu Şarkıcısı” olarak adını yazdırdı.

Benzersiz sesi ve farklı yorumu ile dünyadaki pek çok müzik araştırmacısında şaşkınlık ve merak uyandıran Bağcan, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir sanatçı. İspanyol müzik yazarı Vicente Fabuel, Selda Bağcan’dan, “Selda, büyük çöllerde az bulunan vahalar gibidir. Gelenekçi, köklerine sadık, politikayla rock müziği kucaklayan, Anadolu rockçılar gibi erkek egemen bir toplumda yoğun sosyal içerikli duruşunu koruyan bir şarkıcıdır.” diye bahsediyor ve bu Bağcan için yapılan yorumlardan sadece biri.

Dünya basınında hakkında övgü dolu sayısız yazı yazılan, müziği ve siyasi duruşu ile farklı kategorilerde incelenen Selda Bağcan, The Times gazetesinde yayınlanan “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesine adını yazdırdı. Kanadalı yazar Li Robbin’in “Belki kadınlar dahiden çok efsane olmayı başarıyorlardır. Her ne kadar bu listedeki kadınların bazıları kesinlikle ikisi birden de olsa…” diye yazdığı ve alfabetik olarak açıklanan listede dünyada müziğe damgasını vurmuş sanatçılardan bazıları ise; Amalia Rodrigues, Billie Holiday, Edith Piaf, Maria Callas, Mercedes Sosa, Maria Farantouri.

Listede yer alan diğer Türk sanatçı ise Cumhuriyet dönemi sanatçılarından Safiye Ayla oldu.

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