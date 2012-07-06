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Kültür-Sanat

Selda Bağcan'a Londra'dan davet var

2012 Londra Olimpiyatları kapsamındaki ‘Meltdown Festival at the Southbank Centre’da konser vermesi için Selda Bağcan’ı davet etti

06 Temmuz 2012 15:19

Selda Bağcan, 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında düzenlenecek 'Meltdown Festival at the Southbank Centre' organizasyonundan davet aldı.
 
Antony and the Johnsons’tan Antony Hegarty, sanat danışmanlığını yaptığı 2012 Londra Olimpiyatları kapsamındaki ‘Meltdown Festival at the Southbank Centre’da konser vermesi için Selda Bağcan’ı davet etti.

Hegarty, Bağcan’a hayran olduğunu söyledi. Bağcan, 2 Ağustos’ta Londra-Queen Elizabeth Hall’de düzenlenecek konserde sahneye çıkacak.

Festivalde bugüne dek Nick Cave, John Peel, Patti Smith, Ray Davies gibi isimler yer aldı.

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