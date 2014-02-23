Yüzüklerin Efendisi'nin 'Frodo'su Selda Bağcan hayranı çıktı

Aktör Elijah Wood'un Türk müziğine hayran olduğu ortaya çıktı. “Selda Bağcan’ı dinlerken aklımı kaçıracak gibi oldum diyen Wood aynı zamanda Barış Manço, Erkin Koray ve Moğollar hayranı…

'Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo'yu oynayarak dünya çapında üne kavuşan 33 yaşındaki Elijah Wood, DJ’lik yapmak için İstanbul’a geldi.

Elijah Wood, İstanbul Blue Nights kapsamında San Francisco’lu DJ Turquoise Wisdom’la Babylon’da çaldı.

Hürriyet gazetesinden Ali Tufan Koç’a konuşan Elijah Wood, sıkı bir Türk müziği hayranı…

Ali Tufan Koç’un haberleştirdiği buluşmanın ilgili kısmı şöyle:

Müziğe olan merakı gelip geçici bir gençlik hevesi ya da ismini cilalatma projesi değil. “Çocukluğumdan beri en az oyunculuk kadar hayatımda, içimde” derken ritim tutmaya başlaması da bu yüzden: “Nereye film çekmeye gitsem yüzlerce CD taşırdım beraberimde.

Neyse ki iPod’lar çıktı!” İlk DJ’lik denemeleri Yeni Zelanda yıllarına, ‘Yüzüklerin Efendisi’ çekimlerine denk düşüyor: “Ne zaman çekimden vakit kalsa tüm ekip her zaman takıldığımız barda buluşurduk. Arada DJ kabinine geçer Liv’in, Orlando’nun sevdiği parçaları çalardım. Gide gele, her gece çala çala DJ’likte iyice piştim. İnsanları dans ettirmek o kadar eğlenceli ki Los Angeles’a döndüğümde arkadaşlarımın ev partilerinde çalarak devam ettim.” Başta ciddiye almamalar, arada partiler, tesadüfi DJ tanışmaları, arada yine partiler derken Woods bir anda kendini kadim DJ dostu Max ile Avrupa’nın muhtelif kulüplerinde çalarken buluyor.

İstanbul’da çalacak olmasının ayrı bir önemi var. İstanbul’a ve Türk müziğine dair fikri ve ilgisi Tarkan’dan, kebaptan, Boğaz’dan çok çok ötede: “4-5 yıl evvel DJ bir arkadaşımla plakçılar arasında dolanırken Anadolu popunu ve saykodelik Türk müziğini keşfettim. Müziğin zenginliğine, vokallerin yanıklığına hayran kaldım. Daha önce hiç böyle bir şey dinlememiştim!”

Türk müziğine tutkusu ilk satın aldığı Türk plakları Selda Bağcan’ın ‘İnce İnce’ ve ‘Yaylalar’ını “Dinlerken aklımı kaçıracak gibi oldum!” diyerek hatırlamasıyla Barış Manço’yu, Erkin Koray’ı, Moğollar’ı keşfederken nasıl da heyecanlandığını anlatmasıyla sınırlı değil: “Türk plakları bulacağım diye eBay’de ikinci el plaklar New York East Villlage’daki plakçıların altına üstüne getirdim.”

Barış Manço’nun ‘Binboğa’nın Kızı’nı ilk duyduğunda haftalarca üst üste dinlemiş, şarkıyı Twitter hesabında paylaşmış, yetmemiş DJ’lik yaptığı kulüplerde mutlaka çalar olmuş.

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