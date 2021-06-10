Sedat Peker'in suçladığı hâkim Toklu, YÖK'e açılan davada YÖK'ten brifing aldığı için HSK’ya şikâyet edilmiş

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kalmak ve lüks araca sahip olmakla suçladığı hakim Esat Toklu'nun, YÖK'e açılan davada YÖK'ten brifing aldığı için Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet edildiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar’dan Hacı Pişkin’in haberine göre, yurtdışında eğitim görüp Türkiye’de denklik sorunu yaşayan çok sayıda kişi denklik almak için YÖK'e dava açtı. Bu davalar 2018'e kadar öğrencilerin lehine sonuçlanırken 2019'dan sonra yapılan başvurular art arda olumsuz sonuçlanmaya başladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2018 Mali İdare Faaliyet raporunda Ankara 4. Bölge İdare Mahkemesi heyeti ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'ya brifing verildiği görüldü. Söz konusu raporda, “16.11.2018 tarihinde Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Beşiroğlu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Tanıma ve Denklik Dair Başkanlığı'nca mevzuat ve denklik davaları hakkında genel bilgi verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

"YÖK'ten brifing aldığına dair rapor dava açan bir kişi tarafından noterde tasdik edildi"

Bu durumu fark eden hukukçular YÖK'le ilgili davalar devam ederken mahkeme başkanlarının YÖK'e giderek brifing almalarının hukuka aykırı olduğunu savundu. Konuyla ilgili detaylar ortaya çıkınca internette yayınlanan 2018 Mali İdare Faaliyet raporundaki ilgili kısımlar kaldırıldı. Ancak ilgili kısımlar kaldırılmadan önce Toklu'nun davalar sürerken YÖK'ten brifing aldığına dair rapor dava açan bir kişi tarafından noterde tasdik edildi.

HSK'ya şikâyet edildi

Mahkeme başkanlarının YÖK'le görüşmesinin hemen ardından konu üst mercilere taşındı. Denklik davası Bölge İdare Mahkemesi'nde devam ederken mahkeme başkanlarının YÖK'le görüşmesini Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet eden bir kişi, "Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler hiçbir kurumdan ve yasamadan emir alamaz ve mahkeme kararları bu yasama ve yürütme organlarınca değiştirilemez hükmünü yok sayarak yapılan görüşmeyi kabul etsek dahi bu görüşme tarihinden sonra alınan aleyhte kararlar bu görüşü ne yazık ki çürütmüştür" dedi. Şikayetle ilgili süreç halen devam ediyor.

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