"Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava ağırlanan hâkim ve savcılar kimler?"

T24 Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde bedava ağırlanan hâkim ve savcılar olduğunu söyledi. Peker, "Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura. Hangi savcı hangi hâkim kaldı hepsinin listesi bende.” dedi.

Peker, yayımladığı 9. videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korkmaz'a "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini öne sürerken Korkmaz'ın oteline giden bazı isimlere de yer verdi.

Peker, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’nın otelde tatil yaptığını söyledi. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Kütahyalı, "Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim, alakam ve muhabbetim yok" açıklamasını yaptı.

Peker şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum’da Paramount otel var, sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. ( Peker'in ismini verdiği oteli 2017 yılında Turan Avcı'nın satın aldığı gözükürken, SBK'nın ortak olunan şirketler listesine de sitelerinde erişim sağlanamıyor -T24)

Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat bir adam ki 0X5 ile görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım.

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura. Koruma daire başkanını neden yapıyor biliyor musunuz, en önemli adamların yanına adam veriyorlar, polislerini koydu. Kıbrıs'taki adam kayıt yapıyordu ya, bu da polislere yaptırdı.

Veyis, senin kayıtlar da çıkacak Veysi...Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel ekibinden. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, onbinlerce, yüzbinlerce Euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar'dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanına gidiyor, haberiniz varmış. Haberim yok diyor. Hangi savcı hangi hâkim kaldı hepsinin listesi bende."

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Risk sermayesi şirketi SBK Holding’in kurucu CEO’su. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranan Korkmaz’ın Türkiye’deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konuldu.

ABD’nin Utah Eyaleti’nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcut. Operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ve yurt dışına gitti. 6 Kasım’da, Yargıtay’a 27 Kasım’da üye seçilen İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan henüz görevindeyken, Korkmaz’ın malvarlıklarına el koyma kararı, İstanbul Başsavcılığı tarafından resen kaldırıldı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de başsavcılığın başvurusu üzerine, 17 Kasım’da, Korkmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Korkmaz, bu şekilde yurt dışına gitti.

Sedat Peker, yayınladığı son videoda Sezgin Baran Korkmaz’ın oteline ve 45 milyon dolarına İçişleri Bakanlığı üzerinden “çöküldüğünü” iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Korkmaz’a “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak” dediğini öne sürdü.

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 9. video | "Süleyman, Sezgin Baran Korkmaz'a 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık' dedi"