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CHP'li Başarır paylaştı; Hâkim Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce doğum günü partisine katılmış

"Hem de patronun ofisinde! Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?"

09 Haziran 2021 14:30

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in; bindiği araç ve kaldığı otelle gündeme getirdiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun, Ankara'da tartışmalı TOGO Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce doğum günü partisine katıldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. 
 
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da "Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?" diye sorarak görüntüleri paylaştı. Başarır şunları yazdı; 
 
"Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katılıyor. Hem de patronun ofisinde! Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?"
 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki geceliği 100 bin TL’lik otelde ücretsiz kaldığını iddia eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Toklu, Eylül 2020'de söz konusu otelde kaldığını ve 35 bin lira ödeme yaptığını söylemişti. Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım" demişti. 
TIKLAYIN - Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı: Paramount Otel’de tatil yaptım, Sezgin Baran Korkmaz'la otel lobisinde tanıştırıldım
 
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