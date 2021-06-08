Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı: Paramount Otel’de tatil yaptım, Sezgin Baran Korkmaz'la otel lobisinde tanıştırıldım

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki geceliği 100 bin TL’lik otelde ücretsiz kaldığını iddia eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Toklu, Eylül 2020'de söz konusu otelde kaldığını ve 35 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım" dedi.

ankaragazeteci.com’dan Alican Uludağ'ın haberine göre, Toklu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Sedat Peker hakkında “iftira”, “hakaret, “ kişisel verileri ele geçirmek” suçlarından dava açılmasını istedi. Esat Toklu Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili şunları kaydetti:

Paramount Otel’e 2020 yılında ailemle tatil yapmak için gittim"

Adı geçen Paramount Otel’e 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Konaklama yaptığımız dönem pandemi dönemi olup, yaz tatil sezonunun sonudur. Otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair dekont ektedir. Otelde kimsenin misafiri olarak kalmadım.

"Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım"

Videoda adı geçen ve sosyal medyadan adına aşina olduğum Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır. Videodaki şahsımla ilgili iddialar, tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Korkmaz’ın 2020 yılının Aralık ayında yurt dışına çıktığını ve hakkında operasyon düzenlendiğini basından öğrendim.”

Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline karşı Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim de bulunmamaktadır.

"Aracımı 2018 yılında 321 bin liraya aldım"

Videodaki diğer bir iddia olan milyonluk sıfır araç iddiası da kamuoyunu yanıltmaya yönelik, şahsımı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Bahse konu araç 2014 modeldir. 2018 yılında 321 bin liraya aldım. Bu araç, makama gelirken kullandığım araç değildir. Ayrıca malvarlığımız hakkında düzenli olarak HSK’ya bildirimde bulunuyoruz. Aracıma ilişkin mal beyanımı da HSK’ya sundum. Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftiradır.

"Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftira"

Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftiradır. Şüpheli, attığı tweetlerle ve yayınladığı videoyla özel hayatımın gizliliğini ihlal etmiş, kamuoyu nezdinde mesleki itibarıma ağır ithamlarla gerek şahsımın gerekse temsil ettiğim makamı yıpratmaya çalışmıştır. Tüm bu nedenlerle şüpheli veya şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, haklarında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ederim.

Toklu, ayrıca HSK 1. Dairesi’ne kendisi hakkında inceleme yapılması talebiyle dilekçe verirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğinden de Peker’in yayınladığı videoya erişim engeli getirilmesini istedi.

Toklu dünkü açıklamalarında şunları söylemişti:

"Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim. Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016'dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul'da.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde bedava ağırlanan hâkim ve savcılar olduğunu söyledi. Peker, "Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura. Hangi savcı hangi hâkim kaldı hepsinin listesi bende." dedi.

Peker, yayımladığı 9. videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korkmaz'a "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini öne sürerken Korkmaz'ın oteline giden bazı isimlere de yer verdi.

Peker, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın otelde tatil yaptığını söyledi. Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Kütahyalı, "Sezgin Baran Korkmaz'ın misafiri değildim, alakam ve muhabbetim yok" açıklamasını yaptı.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Risk sermayesi şirketi SBK Holding'in kurucu CEO'su. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranan Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konuldu.

ABD'nin Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcut. Operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ve yurt dışına gitti. 6 Kasım'da, Yargıtay'a 27 Kasım'da üye seçilen İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan henüz görevindeyken, Korkmaz'ın malvarlıklarına el koyma kararı, İstanbul Başsavcılığı tarafından resen kaldırıldı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de başsavcılığın başvurusu üzerine, 17 Kasım'da, Korkmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Korkmaz, bu şekilde yurt dışına gitti.

Sedat Peker, yayınladığı son videoda Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline ve 45 milyon dolarına İçişleri Bakanlığı üzerinden "çöküldüğünü" iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korkmaz'a "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak" dediğini öne sürdü.

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